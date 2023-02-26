Вил Трапп - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Вил
|Фамилия
|Трапп
|Команда
|Миннесота Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1993 (30 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Вил
|Фамилия
|Трапп
|Команда
|Миннесота Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1993 (30 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 65'
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|США. МЛС, 4 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Даллас
|0:1
|Миннесота Юнайтед
|США. МЛС, 1 тур
|24'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миннесота Юнайтед
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -65'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|26.02.2023
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|0:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|24'