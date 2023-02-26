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    Вил Трапп - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Вил
    Фамилия Трапп
    Команда Миннесота Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 января 1993 (30 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 65' Миннесота Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз США. МЛС, 4 тур
    26.02.2023 1' - 90' Даллас 0:1 Миннесота Юнайтед США. МЛС, 1 тур
    24'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миннесота Юнайтед 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -65' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    26.02.2023 1' -90' Даллас (Даллас) 0:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    24'
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