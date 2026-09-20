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МЛС 2026
Команды
Миннесота Юнайтед
Вил Трапп
Статистика
€ 500 тыс
Вил Трапп - статистика
Миннесота Юнайтед
15 января 1993 (33)
#20 | Полузащитник
173 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
20.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 82'
23'
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 75'
США. МЛС, 25 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
10.09.2026
Даллас
1' - 84'
США. МЛС, 23 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 3
30.08.2026
Орландо Сити
1' - 73'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миннесота Юнайтед
22
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
20.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 82'
23'
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 75'
США. МЛС, 25 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
10.09.2026
Даллас
1' - 84'
США. МЛС, 23 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 3
30.08.2026
Орландо Сити
1' - 73'
США. МЛС, 21 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
20.08.2026
Атланта Юнайтед
1' - 80'
США. МЛС, 19 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.08.2026
Сан-Диего
1' - 90'
3'
США. МЛС, 18 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
26.07.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 69'
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
2 : 1
23.07.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
23.05.2026
Реал Солт-Лейк
77' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
17.05.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
14.05.2026
Колорадо
1' - 90'
84'
США. МЛС, 12 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
11.05.2026
Остин
63' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Коламбус
2 : 3
03.05.2026
Миннесота Юнайтед
75' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
25.04.2026
Лос-Анджелес
1' - 78'
США. МЛС, 9 тур
Даллас
0 : 1
23.04.2026
Миннесота Юнайтед
89' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
19.04.2026
Портленд
74' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Сан-Диего
1 : 2
12.04.2026
Миннесота Юнайтед
68' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Ванкувер Уайткепс
6 : 0
15.03.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нэшвилл
3 : 1
08.03.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 86'
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 0
01.03.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Остин
2 : 2
22.02.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
25'
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