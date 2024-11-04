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Стив Кларк
Статистика
Стив Кларк - статистика
Завершил карьеру
14 апреля 1986 (40)
#12 | Вратарь
190 см
США
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
33
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
1 : 1
04.11.2024
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Сиэтл
0 : 0
29.10.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 49 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
20.10.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Сент-Луис
3 : 0
06.10.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
03.10.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Сиэтл
1 : 0
29.09.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Остин
0 : 1
22.09.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
19.09.2024
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Динамо Хьюстон
4 : 1
15.09.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
08.09.2024
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Лос-Анджелес
0 : 2
01.09.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
25.08.2024
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 4
21.07.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Сан-Хосе
0 : 1
18.07.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
14.07.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 2
04.07.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
30.06.2024
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 4
23.06.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.06.2024
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
16.06.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
19.05.2024
Даллас
1' - 73'
США. МЛС, 18 тур
Остин
1 : 0
16.05.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
1 : 2
12.05.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
05.05.2024
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Даллас
2 : 0
28.04.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
21.04.2024
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
14.04.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
2 : 1
07.04.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
31.03.2024
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
0 : 1
24.03.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
17.03.2024
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
03.03.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
36'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
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