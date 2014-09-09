Статистика по турнирам

Норвегия. Элитсериен 2019 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Англия. Кубок 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008