Расселл Тейберт - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Расселл
|Фамилия
|Тейберт
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Расселл
|Фамилия
|Тейберт
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс
|1:1
|Даллас
|США. МЛС, 3 тур
|05.03.2023
|65' - 90'
|Сан-Хосе
|2:1
|Ванкувер Уайткепс
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс
|1:2
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ванкувер Уайткепс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:1
|Даллас (Даллас)
|05.03.2023
|65' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)