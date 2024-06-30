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Боливар
Дайрон Асприлья
Статистика
€ 200 тыс
Дайрон Асприлья - статистика
Боливар
25 мая 1992 (34)
#27 | Нападающий
178 см
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США. МЛС 2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
19
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 30 тур
Портленд
3 : 2
30.06.2024
Миннесота Юнайтед
74' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Портленд
2 : 0
23.06.2024
Ванкувер Уайткепс
87' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
1 : 2
20.06.2024
Портленд
89' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Портленд
2 : 2
02.06.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Остин
0 : 2
30.05.2024
Портленд
1' - 59'
США. МЛС, 21 тур
Портленд
2 : 1
26.05.2024
Канзаc Сити
88' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 1
19.05.2024
Портленд
1' - 85'
82'
США. МЛС, 19 тур
Портленд
4 : 2
16.05.2024
Сан-Хосе
1' - 46'
США. МЛС, 17 тур
Портленд
1 : 2
12.05.2024
Сиэтл
81' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
2 : 0
05.05.2024
Портленд
55' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Лос-Анджелес
3 : 2
28.04.2024
Портленд
59' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Коламбус
2 : 2
21.04.2024
Портленд
69' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Портленд
2 : 2
13.04.2024
Лос-Анджелес
67' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Канзаc Сити
3 : 3
07.04.2024
Портленд
89' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 2
31.03.2024
Портленд
83' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Портленд
1 : 3
24.03.2024
Филадельфия Юнион
75' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
17.03.2024
Портленд
1' - 76'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
09.03.2024
Портленд
1' - 69'
США. МЛС, 3 тур
Портленд
2 : 2
03.03.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
18'
США. МЛС, 2 тур
Портленд
4 : 1
25.02.2024
Колорадо
1' - 90'
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