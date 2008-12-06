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    Йоханн Фогель - статистика

    Имя Йоханн
    Фамилия Фогель
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 марта 1977 (45 лет)
    Рост 175
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.12.2008 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Манчестер Сити (Манчестер)
    06.12.2008 85' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
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