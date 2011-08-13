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    Брэтт Эмертон - статистика

    Защитник
    Имя Брэтт
    Фамилия Эмертон
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 февраля 1979 (44 года)
    Рост 185
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2011 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
    13.08.2011 1' -46' Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    38'
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