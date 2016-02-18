Реган Пул - статистика
#41 | Защитник
|Имя
|Реган
|Фамилия
|Пул
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кардифф
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1998 (24 года)
|Имя
|Реган
|Фамилия
|Пул
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кардифф
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2016
|90' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|5:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|18.02.2016
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)