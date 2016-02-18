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    Реган Пул - статистика

    #41 | Защитник
    Имя Реган
    Фамилия Пул
    Команда Манчестер Юнайтед
    Состав Молодежный
    Родной город Кардифф
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 1998 (24 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Манчестер Юнайтед 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2016 90' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 5:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    18.02.2016 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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