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МЛС 2026
Команды
Портленд
Эрик Миллер
Статистика
€ 200 тыс
Эрик Миллер - статистика
Портленд
15 января 1993 (33)
#15 | Защитник
186 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Даллас
2 : 1
13.09.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
1' - 65'
58'
США. МЛС, 23 тур
Портленд
1 : 2
30.08.2026
Остин
1' - 83'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Даллас
2 : 1
13.09.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
1' - 65'
58'
США. МЛС, 23 тур
Портленд
1 : 2
30.08.2026
Остин
1' - 83'
США. МЛС, 21 тур
Портленд
3 : 1
20.08.2026
Сан-Диего
62' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Чикаго Файр
2 : 1
17.08.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Портленд
2 : 1
02.08.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Портленд
2 : 1
26.07.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Портленд
2 : 2
23.07.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
1 : 5
17.07.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Сан-Диего
1 : 2
26.04.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
19.04.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Портленд
2 : 1
11.04.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 2
05.04.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Портленд
1 : 1
22.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Динамо Хьюстон
3 : 2
15.03.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Портленд
1 : 4
08.03.2026
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Колорадо
2 : 0
01.03.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Портленд
3 : 2
22.02.2026
Коламбус
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