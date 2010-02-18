Даниэль Де Риддер - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Де Риддер
|Команда
|Камбур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Де Риддер
|Команда
|Камбур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2010
|75' -90'
|Рубин (Казань)
|3:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|87'