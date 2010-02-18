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    Даниэль Де Риддер - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Де Риддер
    Команда Камбур
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 марта 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2010 75' -90' Рубин (Казань) 3:0 Хапоэль (Тель-Авив)
    87'
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