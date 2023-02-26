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    Уокер Циммерман - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Уокер
    Фамилия Циммерман
    Команда Нэшвилл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 мая 1993 (29 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 950
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Нэшвилл 2:0 Монреаль Импакт США. МЛС, 4 тур
    05.03.2023 1' - 90' Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нэшвилл США. МЛС, 2 тур
    85'
    26.02.2023 1' - 90' Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 1 тур
    34'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нэшвилл 3 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
    05.03.2023 1' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 0:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    85'
    26.02.2023 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    34'
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