Малком - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Филипе
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 24,00
млн
|Имя
|Филипе
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Зенит
|3:2
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|19' 55'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|12' 48'
|17.02.2023
|46' - 90'
|Сепахан
|2:0
|Зенит
|Товарищеские матчи
|14.02.2023
|1' - 90'
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.06.2022
|1' -74'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|25.06.2022
|1' -76'
|Сочи (Сочи)
|1:1
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.06.2022
|1' -46'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(5:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)
|31'