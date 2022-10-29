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    Кэмерон Джером - статистика

    #35 | Нападающий
    Имя Кэмерон
    Фамилия Джером
    Команда Лутон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 октября 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 81
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лутон Таун 21 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2023 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    14.01.2023 71' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.01.2023 83' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:2 Лутон Таун (Лутон)
    29.12.2022 85' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Лутон Таун (Лутон)
    26.12.2022 57' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    10.12.2022 82' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Лутон Таун (Лутон)
    08.11.2022 79' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    05.11.2022 75' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
    01.11.2022 59' -90' Лутон Таун (Лутон) 0:0 Рединг (Рединг)
    29.10.2022 85' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    23.10.2022 77' -90' Уотфорд (Уотфорд) 4:0 Лутон Таун (Лутон)
    18.10.2022 64' -90' Норвич Сити (Норвич) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
    15.10.2022 67' -90' Лутон Таун (Лутон) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    30.09.2022 76' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    17.09.2022 75' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:0 Блэкберн (Блэкберн)
    14.09.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 2:2 Ковентри (Ковентри)
    03.09.2022 70' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    30.08.2022 69' -90' Кардифф (Кардифф) 1:2 Лутон Таун (Лутон)
    26.08.2022 75' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    20.08.2022 60' -90' Суонси (Суонси) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    73'
    16.08.2022 79' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    13.08.2022 90' -90' Лутон Таун (Лутон) 0:1 Престон (Престон)
    30.07.2022 84' -90' Лутон Таун (Лутон) 0:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
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