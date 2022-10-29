Кэмерон Джером - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Кэмерон
|Фамилия
|Джером
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|81
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Кэмерон
|Фамилия
|Джером
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лутон Таун
|21
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2023
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|14.01.2023
|71' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.01.2023
|83' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:2
|Лутон Таун (Лутон)
|29.12.2022
|85' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Лутон Таун (Лутон)
|26.12.2022
|57' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|10.12.2022
|82' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Лутон Таун (Лутон)
|08.11.2022
|79' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|05.11.2022
|75' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|01.11.2022
|59' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Рединг (Рединг)
|29.10.2022
|85' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|23.10.2022
|77' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|4:0
|Лутон Таун (Лутон)
|18.10.2022
|64' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|15.10.2022
|67' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|30.09.2022
|76' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|17.09.2022
|75' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Ковентри (Ковентри)
|03.09.2022
|70' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|30.08.2022
|69' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:2
|Лутон Таун (Лутон)
|26.08.2022
|75' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|20.08.2022
|60' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)
|73'
|16.08.2022
|79' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|13.08.2022
|90' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:1
|Престон (Престон)
|30.07.2022
|84' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)