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    Маттиа Боттани - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Маттиа
    Фамилия Боттани
    Команда Лугано
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 мая 1991 (31 год)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Сьон 1:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 70' - 90' Лугано 2:2 Базель Швейцария. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лугано 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2022 1' -90' Лугано (Лугано) 0:2 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    8'
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