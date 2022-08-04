Маттиа Боттани - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Боттани
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 1991 (31 год)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Боттани
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 1991 (31 год)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сьон
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|70' - 90'
|Лугано
|2:2
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2022
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|8'