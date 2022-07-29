Симоне Рапп - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Рапп
|Команда
|Карлсруэ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Рапп
|Команда
|Карлсруэ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карлсруэ
|2
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|46' -122'
|Зандхаузен (Зандхаузен)
|3:2
(8:7)п
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|29.07.2022
|61' -90'
|Нойстрелиц (Нойстрелиц)
|0:8
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|82' 87' 67'