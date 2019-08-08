Свен Йосс - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Свен
|Фамилия
|Йосс
|Команда
|Тун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Свен
|Фамилия
|Йосс
|Команда
|Тун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тун
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -71'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Тун (Тун)
|08.08.2019
|1' -77'
|Тун (Тун)
|2:3
|Спартак (Москва)