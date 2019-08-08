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    Стефан Гларнер - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Стефан
    Фамилия Гларнер
    Команда Тун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 ноября 1987 (35 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тун 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Тун (Тун)
    7'
    08.08.2019 1' -90' Тун (Тун) 2:3 Спартак (Москва)
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