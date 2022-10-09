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    Харис Табакович - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Харис
    Фамилия Табакович
    Команда Аустрия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 июня 1994 (28 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Штурм 3:1 Аустрия Австрия. Бундеслига, 21 тур
    36'
    04.03.2023 1' - 88' Рид 1:3 Аустрия Австрия. Бундеслига, 20 тур
    34'
    25.02.2023 1' - 90' Аустрия 3:0 Хартберг Австрия. Бундеслига, 19 тур
    31' 57'
    19.02.2023 1' - 90' Аустрия Л 1:0 Аустрия Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 23' - 90' Аустрия 3:1 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 17 тур
    31' 50' 90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия 17 8 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -90' Штурм (Грац) 3:1 Аустрия (Вена)
    36'
    04.03.2023 1' -88' Рид (Рид) 1:3 Аустрия (Вена)
    34'
    25.02.2023 1' -90' Аустрия (Вена) 3:0 Хартберг (Хартберг)
    31' 57'
    19.02.2023 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 1:0 Аустрия (Вена)
    12.02.2023 23' -90' Аустрия (Вена) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    31' 50' 90'
    13.11.2022 83' -90' Аустрия (Вена) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    30.10.2022 66' -90' Аустрия (Вена) 2:1 Альтах (Альтах)
    23.10.2022 77' -90' ЛАСК (Линц) 2:2 Аустрия (Вена)
    16.10.2022 90' -90' Аустрия (Вена) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    09.10.2022 84' -90' Рапид (Вена) 1:2 Аустрия (Вена)
    18.09.2022 71' -90' Аустрия (Вена) 3:0 Рид (Рид)
    11.09.2022 63' -90' Хартберг (Хартберг) 0:3 Аустрия (Вена)
    03.09.2022 1' -76' Аустрия (Вена) 2:2 Аустрия Л (Лустенау)
    21.08.2022 77' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Аустрия (Вена)
    13.08.2022 1' -35' Аустрия (Вена) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    20'
    07.08.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 3:2 Аустрия (Вена)
    53' 86'
    31.07.2022 76' -90' Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
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