Харис Табакович - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Харис
|Фамилия
|Табакович
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|194
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€ 600
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|Имя
|Харис
|Фамилия
|Табакович
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Штурм
|3:1
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 21 тур
|36'
|04.03.2023
|1' - 88'
|Рид
|1:3
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|34'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия
|3:0
|Хартберг
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|31' 57'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия Л
|1:0
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|23' - 90'
|Аустрия
|3:1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|31' 50' 90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|17
|8
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|3:1
|Аустрия (Вена)
|36'
|04.03.2023
|1' -88'
|Рид (Рид)
|1:3
|Аустрия (Вена)
|34'
|25.02.2023
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Хартберг (Хартберг)
|31' 57'
|19.02.2023
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|12.02.2023
|23' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|31' 50' 90'
|13.11.2022
|83' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|30.10.2022
|66' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|23.10.2022
|77' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|16.10.2022
|90' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|09.10.2022
|84' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|18.09.2022
|71' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|11.09.2022
|63' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:3
|Аустрия (Вена)
|03.09.2022
|1' -76'
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|21.08.2022
|77' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|13.08.2022
|1' -35'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|20'
|07.08.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|53' 86'
|31.07.2022
|76' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)