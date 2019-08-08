Альбан Пниши - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Альбан
|Фамилия
|Пниши
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 октября 1990 (32 года)
|Рост
|189
|Имя
|Альбан
|Фамилия
|Пниши
|Команда
|Грассхоппер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 октября 1990 (32 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бней-Иегуда
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2019
|1' -90'
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|0:1
|Мальме (Мальме)
|22.08.2019
|1' -90'
|Мальме (Мальме)
|3:0
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|15.08.2019
|1' -90'
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|2:1
|Нефтчи (Баку)
|08.08.2019
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|2:2
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|39'