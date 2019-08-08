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    Альбан Пниши - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Альбан
    Фамилия Пниши
    Команда Грассхоппер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 октября 1990 (32 года)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бней-Иегуда 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2019 1' -90' Бней-Иегуда (Тель-Авив) 0:1 Мальме (Мальме)
    22.08.2019 1' -90' Мальме (Мальме) 3:0 Бней-Иегуда (Тель-Авив)
    15.08.2019 1' -90' Бней-Иегуда (Тель-Авив) 2:1 Нефтчи (Баку)
    08.08.2019 1' -90' Нефтчи (Баку) 2:2 Бней-Иегуда (Тель-Авив)
    39'
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