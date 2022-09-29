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    Жемерсон - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Жесус
    Фамилия Наскименто
    Команда Атлетико Минейро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 августа 1992 (30 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Минейро 12 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    45'
    11.11.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:0 Куяба (Куяба)
    08.11.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.11.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    61'
    28.10.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.10.2022 1' -65' Форталеза (Форталеза) 0:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    10.10.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Сеара (Форталеза)
    62'
    06.10.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    32'
    01.10.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    29.09.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    17.09.2022 1' -46' Аваи (Флорианополис) 1:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    15'
    07.09.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    05.09.2022 1' -77' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    28.08.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    08.08.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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