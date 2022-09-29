Жемерсон - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Жесус
|Фамилия
|Наскименто
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Жесус
|Фамилия
|Наскименто
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Минейро
|12
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|45'
|11.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Куяба (Куяба)
|08.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.11.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|61'
|28.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.10.2022
|1' -65'
|Форталеза (Форталеза)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|10.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|62'
|06.10.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|32'
|01.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|17.09.2022
|1' -46'
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|15'
|07.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|05.09.2022
|1' -77'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|08.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)