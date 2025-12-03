Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Жемерсон - статистика

Гремио
24 августа 1992 (34)
#21 | Защитник
184 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
9
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Гремио
1 : 2
03.12.2025
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
3 : 2
26.11.2025
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
3 : 2
23.11.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
2 : 0
20.11.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Баия
4 : 0
20.10.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
2 : 0
17.10.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Брагантино
1 : 0
05.10.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сантос
1 : 1
02.10.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Гремио
0 : 1
13.09.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Фламенго
1 : 1
31.08.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Гремио
0 : 0
24.08.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
17.08.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Гремио
0 : 1
11.08.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Флуминенсе
1 : 0
03.08.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гремио
2 : 1
30.07.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Палмейрас
1 : 0
27.07.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Васко да Гама
1 : 1
19.07.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Крузейро
4 : 1
14.07.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Гремио
1 : 1
13.06.2025
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Жувентуде
0 : 2
01.06.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сан-Паулу
2 : 1
18.05.2025
Гремио
1' - 90'
64'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Гремио
1 : 1
11.05.2025
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
1 : 0
04.05.2025
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
1 : 1
28.04.2025
Гремио
1' - 90'
21'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
20.04.2025
Интернасьонал
1' - 90'
20'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Мирассол
4 : 1
17.04.2025
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
0 : 2
13.04.2025
Фламенго
27' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сеара
2 : 0
06.04.2025
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Гремио
2 : 1
30.03.2025
Атлетико Минейро
1' - 77'
45'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
2
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+