Кевин Римейн - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Римейн
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Римейн
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСЖ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|6:0
|Кан (Кан)
|09.04.2016
|88' -90'
|Генгам (Генгам)
|0:2
|ПСЖ (Париж)