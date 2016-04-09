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    Кевин Римейн - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Римейн
    Команда ПСЖ
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 февраля 1991 (32 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСЖ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2016 Был в запасе ПСЖ (Париж) 6:0 Кан (Кан)
    09.04.2016 88' -90' Генгам (Генгам) 0:2 ПСЖ (Париж)
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