Тьяронн Эбуехи - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Тьяронн
|Фамилия
|Эбуехи
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харлем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,40
млн
|Имя
|Тьяронн
|Фамилия
|Эбуехи
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харлем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Эмполи
|0:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 26 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Монца
|2:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 25 тур
|25.02.2023
|1' - 68'
|Эмполи
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Фиорентина
|1:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|1' - 60'
|Эмполи
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|15
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|25.02.2023
|1' -68'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|19.02.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.02.2023
|1' -60'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|04.02.2023
|1' -82'
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|28.01.2023
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Торино (Турин)
|23.01.2023
|1' -90'
|Интер (Милан)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|16.01.2023
|1' -77'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|55'
|08.01.2023
|68' -90'
|Лацио (Рим)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|04.01.2023
|90' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.11.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|05.11.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.10.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|21.10.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|15.10.2022
|62' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|09.10.2022
|1' -78'
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|49'
|01.10.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|28.08.2022
|65' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)