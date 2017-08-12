Джои ван ден Берг - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Джои
|Фамилия
|ван ден Берг
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джои
|Фамилия
|ван ден Берг
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рединг
|1
|1
|1
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2017
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)