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    Джои ван ден Берг - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Джои
    Фамилия ван ден Берг
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рединг 1 1 1 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2017 1' -90' Рединг (Рединг) 2:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    12.08.2017 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:1 Фулхэм (Лондон)
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