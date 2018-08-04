Джост ван Акен - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Джост
|Фамилия
|ван Акен
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харлем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Джост
|Фамилия
|ван Акен
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харлем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Уэнсдэй
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|04.08.2018
|1' -61'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|3:2
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|44'