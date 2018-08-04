Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джост ван Акен - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Джост
    Фамилия ван Акен
    Команда Шеффилд Уэнсдэй
    Состав Основной
    Родной город Харлем
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 мая 1994 (28 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шеффилд Уэнсдэй 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    04.08.2018 1' -61' Уиган Атлетик (Уиган) 3:2 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    44'
    • Читайте нас: 
    11