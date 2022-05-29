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    Арнор Ингви Траустасон - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Арнор Ингви
    Фамилия Траустасон
    Команда Норрчепинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Инглэнд Революшн 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2022 63' -90' Орландо Сити (Орландо) 0:3 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    24.07.2022 1' -67' Коламбус (Коламбус) 0:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    17.07.2022 46' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    09.07.2022 72' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 4:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    04.07.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:2 Цинциннати (Цинциннати)
    27.06.2022 1' -66' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    20.06.2022 69' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    16.06.2022 81' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:1 Орландо Сити (Орландо)
    12.06.2022 72' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    29.05.2022 1' -62' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    15.05.2022 79' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    08.05.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    01.05.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:0 Интер (Майами)
    24.04.2022 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 3:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    17.04.2022 88' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:1 Шарлотт (Шарлотт)
    09.04.2022 1' -90' Интер (Майами) 3:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    03.04.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    20.03.2022 72' -90' Шарлотт (Шарлотт) 3:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    13.03.2022 1' -60' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:3 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    5'
    05.03.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:0 Даллас (Даллас)
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