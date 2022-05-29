Арнор Ингви Траустасон - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Арнор Ингви
|Фамилия
|Траустасон
|Команда
|Норрчепинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Арнор Ингви
|Фамилия
|Траустасон
|Команда
|Норрчепинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2022
|63' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:3
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|24.07.2022
|1' -67'
|Коламбус (Коламбус)
|0:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|17.07.2022
|46' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|09.07.2022
|72' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|4:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|04.07.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|27.06.2022
|1' -66'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|0:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|20.06.2022
|69' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|16.06.2022
|81' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|12.06.2022
|72' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|29.05.2022
|1' -62'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|15.05.2022
|79' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:0
|Интер (Майами)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|3:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|17.04.2022
|88' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|09.04.2022
|1' -90'
|Интер (Майами)
|3:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|0:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|20.03.2022
|72' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|3:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|13.03.2022
|1' -60'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:3
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|5'
|05.03.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:0
|Даллас (Даллас)