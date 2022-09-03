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    Томас Оувеян - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Томас
    Фамилия Оувеян
    Команда Шальке-04
    Состав Основной
    Родной город Алкмаар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июня 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 36' - 90' Унион 0:0 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шальке-04 11 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 36' -90' Унион (Берлин) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    10.02.2023 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    04.02.2023 78' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    30.10.2022 1' -34' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:2 Фрайбург (Фрайбург)
    23.10.2022 1' -90' Герта (Берлин) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    14.10.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:3 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    08.10.2022 46' -90' Байер (Леверкузен) 4:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    17.09.2022 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 1:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    10.09.2022 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:1 Бохум (Бохум)
    03.09.2022 1' -46' Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    27.08.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:6 Унион (Берлин)
    20.08.2022 1' -87' Вольфсбург (Вольфсбург) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    13.08.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    40'
    07.08.2022 1' -90' Кельн (Кельн) 3:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    76'
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