Томас Оувеян - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Оувеян
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алкмаар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Оувеян
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алкмаар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|11
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|36' -90'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|04.02.2023
|78' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|30.10.2022
|1' -34'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|23.10.2022
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|14.10.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|08.10.2022
|46' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Бохум (Бохум)
|03.09.2022
|1' -46'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|27.08.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|Унион (Берлин)
|20.08.2022
|1' -87'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|13.08.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|40'
|07.08.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|76'