Алессандро Шепф - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Шепф
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|171
|Вес
|61
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Шепф
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|171
|Вес
|61
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 78'
|Ванкувер Уайткепс
|1:1
|Даллас
|США. МЛС, 3 тур
|75'
|05.03.2023
|1' - 76'
|Сан-Хосе
|2:1
|Ванкувер Уайткепс
|США. МЛС, 3 тур
|17'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Ванкувер Уайткепс
|1:2
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ванкувер Уайткепс
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -78'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:1
|Даллас (Даллас)
|75'
|05.03.2023
|1' -76'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|17'
|26.02.2023
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)