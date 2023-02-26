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    Алессандро Шепф - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Алессандро
    Фамилия Шепф
    Команда Ванкувер Уайткепс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 171
    Вес 61
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 78' Ванкувер Уайткепс 1:1 Даллас США. МЛС, 3 тур
    75'
    05.03.2023 1' - 76' Сан-Хосе 2:1 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 3 тур
    17'
    26.02.2023 1' - 90' Ванкувер Уайткепс 1:2 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
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