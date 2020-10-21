Юрий Морозов - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2020
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(3:4)п
|Арсенал (Тула)
|47'