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    Юрий Морозов - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Юрий
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Морозов
    Команда Чертаново
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 октября 1985 (37 лет)
    Рост 190
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2020 1' -90' Текстильщик (Иваново) 0:0
    (3:4)п    		 Арсенал (Тула)
    47'
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