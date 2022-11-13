Майк те Верик - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Майк
|Фамилия
|те Верик
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Майк
|Фамилия
|те Верик
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 73'
|Гронинген
|1:1
|Эммен
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|41' 73'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|15
|0
|0
|4
|0
|Эммен
|5
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|2:0
|Экселсиор (Роттердам)
|04.03.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|18.02.2023
|1' -73'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Эммен (Эммен)
|41' 73'
|11.02.2023
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|04.02.2023
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|76'
|29.01.2023
|86' -90'
|Волендам (Волендам)
|3:2
|Гронинген (Гронинген)
|26.01.2023
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Камбур (Лиуварден)
|22.01.2023
|80' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|3:1
|Гронинген (Гронинген)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|13.11.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|Фортуна (Ситтард)
|90'
|06.11.2022
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|30.10.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Гронинген (Гронинген)
|23.10.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|4:2
|ПСВ (Эйндховен)
|16.10.2022
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|90'
|07.10.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|35'
|17.09.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|11.09.2022
|1' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|Гронинген (Гронинген)
|04.09.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|26.08.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|21.08.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|7'
|14.08.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|07.08.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:2
|Волендам (Волендам)