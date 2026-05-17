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€ 200 тыс

Майк те Верик - статистика

Хераклес
8 июня 1992 (34)
#23 | Защитник
191 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хераклес
22
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
1' - 67'
66'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Хераклес
1 : 3
28.02.2026
ПСВ
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 0
22.02.2026
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Хераклес
0 : 1
14.02.2026
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НЕК
4 : 1
07.02.2026
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
2 : 1
01.02.2026
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
4 : 2
25.01.2026
Хераклес
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Хераклес
0 : 2
18.01.2026
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
2 : 0
11.01.2026
Хераклес
1' - 64'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Хераклес
0 : 3
20.12.2025
Херенвен
1' - 90'
67'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
ПСВ
4 : 3
13.12.2025
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
1 : 1
06.12.2025
Телстар
1' - 72'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 1
29.11.2025
Хераклес
1' - 46'
44'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Хераклес
4 : 2
22.11.2025
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
1 : 2
08.11.2025
Хераклес
1' - 81'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Хераклес
8 : 2
02.11.2025
Зволле
1' - 68'
50'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Волендам
3 : 0
25.10.2025
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Хераклес
0 : 7
19.10.2025
Фейеноорд
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Твенте
2 : 1
05.10.2025
Хераклес
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
3 : 0
27.09.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
НАК Бреда
2 : 1
20.09.2025
Хераклес
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
1 : 2
14.09.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Гронинген
4 : 0
29.08.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Аякс
2 : 0
24.08.2025
Хераклес
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
1 : 4
16.08.2025
НЕК
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
10.08.2025
Хераклес
Был в запасе
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