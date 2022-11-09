Кристиан Пулишич - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Пулишич
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 38,00
млн
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Пулишич
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|73' - 90'
|Лестер
|1:3
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|07.03.2023
|83' - 90'
|Челси
|2:0
|Боруссия
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Челси (Лондон)