Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кристиан Пулишич - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Кристиан
    Фамилия Пулишич
    Команда Челси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 сентября 1998 (24 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 38,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 73' - 90' Лестер 1:3 Челси Англия. Премьер-лига, 27 тур
    07.03.2023 83' - 90' Челси 2:0 Боруссия Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 2:0 Челси (Лондон)
    • Читайте нас: 
    11