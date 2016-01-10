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    Жереми Порсан-Клеман - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Жереми
    Фамилия Порсан-Клеман
    Команда Сент-Этьен
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.01.2016 90' -90' Марсель (Марсель) 0:0 Генгам (Генгам)
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