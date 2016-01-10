Жереми Порсан-Клеман - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Порсан-Клеман
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Порсан-Клеман
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2016
|90' -90'
|Марсель (Марсель)
|0:0
|Генгам (Генгам)