Антони Раньери - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Раньери
|Команда
|Ницца
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ницца
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|163
|Вес
|62
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Раньери
|Команда
|Ницца
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ницца
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|163
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2016
|88' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|90'
|23.01.2016
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|15.01.2016
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Анжер (Анжер)
|10.01.2016
|88' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Ницца (Ницца)