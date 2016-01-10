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    Антони Раньери - статистика

    #35 | Нападающий
    Имя Антони
    Фамилия Раньери
    Команда Ницца
    Состав Молодежный
    Родной город Ницца
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 июня 1997 (25 лет)
    Рост 163
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2016 88' -90' Бордо (Бордо) 0:0 Ницца (Ницца)
    90'
    23.01.2016 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    15.01.2016 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Анжер (Анжер)
    10.01.2016 88' -90' Лилль (Лилль) 1:1 Ницца (Ницца)
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