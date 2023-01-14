Конор Таунсенд - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Таунсенд
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 2,20
млн
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Таунсенд
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Вест Бромвич
|1:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|07.03.2023
|1' - 90'
|Вест Бромвич
|1:0
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|03.03.2023
|1' - 65'
|Халл Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Вест Бромвич
|2:0
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|20.02.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|3:2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|56'
|15.02.2023
|1' - 90'
|Вест Бромвич
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|36
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|07.03.2023
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|03.03.2023
|1' -65'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|25.02.2023
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|20.02.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|56'
|15.02.2023
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|10.02.2023
|1' -68'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|03.02.2023
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|20.01.2023
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.01.2023
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|67'
|02.01.2023
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|29.12.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Престон (Престон)
|26.12.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|9'
|21.12.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.12.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|12.12.2022
|1' -65'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|12.11.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|05.11.2022
|84' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.11.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|29.10.2022
|1' -77'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|22.10.2022
|64' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|18.10.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|15.10.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|08.10.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Лутон Таун (Лутон)
|05.10.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.10.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:3
|Суонси (Суонси)
|17.09.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.09.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:3
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|42'
|02.09.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Бернли (Бернли)
|30.08.2022
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|27.08.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|20.08.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|5:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|17.08.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|14.08.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|08.08.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|30.07.2022
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)