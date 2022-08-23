Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Че Адамс - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Че
    Фамилия Адамс
    Команда Саутгемптон
    Состав Основной
    Родной город Лестер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 июля 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Вес 66
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 76' Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 27 тур
    04.03.2023 1' - 63' Саутгемптон 1:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур
    35' 62'
    11.02.2023 75' - 90' Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11