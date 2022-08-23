Че Адамс - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Че
|Фамилия
|Адамс
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|66
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Че
|Фамилия
|Адамс
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|66
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 76'
|Манчестер Юнайтед
|0:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|04.03.2023
|1' - 63'
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|35' 62'
|11.02.2023
|75' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|5
|5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|29'
|24.01.2023
|57' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|11.01.2023
|62' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|20.12.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|25' 74'
|23.08.2022
|1' -66'
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)
|0:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|16' 56'