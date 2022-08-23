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    Олли Уоткинс - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Олли
    Фамилия Уоткинс
    Команда Астон Вилла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 декабря 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 32,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 85' Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 27 тур
    17'
    04.03.2023 1' - 85' Астон Вилла 1:0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 26 тур
    25.02.2023 1' - 90' Эвертон 0:2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 25 тур
    63'
    18.02.2023 1' - 78' Астон Вилла 2:4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур
    6'
    12.02.2023 1' - 90' Манчестер Сити 3:1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астон Вилла 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    48'
    23.08.2022 1' -71' Болтон (Болтон) 1:4 Астон Вилла (Бирмингем)
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