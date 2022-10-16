Максимилиан Вебер - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Вебер
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Вебер
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Лидс
|2:2
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Челси
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 46'
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лидс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|14
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|29.10.2022
|1' -46'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|22.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Штурм (Грац)
|16.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|08.10.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|52' 72'
|01.10.2022
|1' -62'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|18.09.2022
|80' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Рапид (Вена)
|03.09.2022
|1' -83'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|27.08.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|14.08.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|90'
|06.08.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|61'
|30.07.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|79'
|22.07.2022
|1' -85'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)