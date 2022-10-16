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    Максимилиан Вебер - статистика

    #39 | Защитник
    Имя Максимилиан
    Фамилия Вебер
    Команда Лидс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Лидс 2:2 Брайтон Англия. Премьер-лига, 27 тур
    04.03.2023 1' - 90' Челси 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 26 тур
    25.02.2023 1' - 90' Лидс 1:0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 46' Эвертон 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Лидс 0:2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
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