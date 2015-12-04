Владислав Игнатьев - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Игнатьев
|Команда
|Металлург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Игнатьев
|Команда
|Металлург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2015
|46' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:6
|Динамо (Киев)