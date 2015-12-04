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    Владислав Игнатьев - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Владислав
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Игнатьев
    Команда Металлург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 октября 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2015 46' -90' Металлург (Запорожье) 0:6 Динамо (Киев)
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