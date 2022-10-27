Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Альбан Лафон - статистика

    #40 | Вратарь
    Имя Альбан
    Фамилия Лафон
    Команда Нант
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 января 1999 (24 года)
    Стоимость:
    € 16,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Нант 2:2 Ницца Франция. Лига 1, 27 тур
    04.03.2023 1' - 90' ПСЖ 4:2 Нант Франция. Лига 1, 26 тур
    01.03.2023 Был в запасе Нант 2:1 Ланс Франция. Кубок, 1/4 финала
    26.02.2023 1' - 90' Нант 0:1 Ренн Франция. Лига 1, 25 тур
    23.02.2023 1' - 90' Нант 0:3 Ювентус Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 90' Ланс 3:1 Нант Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 1' - 90' Ювентус 1:1 Нант Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 90' Нант 1:0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 7 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 1' -90' Нант (Нант) 0:3 Ювентус (Турин)
    16.02.2023 1' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Нант (Нант)
    03.11.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:2 Нант (Нант)
    27.10.2022 1' -90' Нант (Нант) 2:1 Карабах (Агдам)
    06.10.2022 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 2:0 Нант (Нант)
    15.09.2022 1' -90' Карабах (Агдам) 3:0 Нант (Нант)
    08.09.2022 1' -90' Нант (Нант) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    • Читайте нас: 
    11