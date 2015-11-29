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    Кирилл Демидов - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Кирилл
    Отчество Александрович
    Фамилия Демидов
    Команда Металлург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 августа 1996 (26 лет)
    Рост 181
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.11.2015 1' -46' Волынь (Луцк) 9:1 Металлург (Запорожье)
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