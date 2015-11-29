Кирилл Демидов - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Демидов
|Команда
|Металлург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Демидов
|Команда
|Металлург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2015
|1' -46'
|Волынь (Луцк)
|9:1
|Металлург (Запорожье)