Дмитрий Ребров - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Ребров
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Ребров
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Енисей (Красноярск)