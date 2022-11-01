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    Дмитрий Ребров - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Дмитрий
    Отчество Павлович
    Фамилия Ребров
    Команда Енисей
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 октября 1997 (25 лет)
    Рост 187
    Вес 81
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Енисей (Красноярск)
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