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Тоттенхэм
Тосин Адарабиойо
Статистика
€ 16 млн
Тосин Адарабиойо - статистика
Тоттенхэм
24 сентября 1997 (29)
#4 | Защитник
190 см
Англия | Нигерия
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
2 : 3
19.09.2026
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
3 : 1
15.09.2026
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Тоттенхэм
0 : 0
12.09.2026
Эвертон
85' - 90'
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Тоттенхэм
1
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
3 : 1
15.09.2026
Тоттенхэм
1' - 90'
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