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Греция. Суперлига
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Арис
Рафаэль Мир
Статистика
€ 4 млн
Рафаэль Мир - статистика
Арис
18 июня 1997 (29)
#17 | Нападающий
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
64' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
58' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
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Испания. Примера 2021/2022
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Лига чемпионов 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
64' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
58' - 90'
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