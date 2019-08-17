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    Фабиан Резе - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Фабиан
    Фамилия Резе
    Команда Шальке-04
    Состав Молодежный
    Родной город Киль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 1,70
    млн
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