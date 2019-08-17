Фабиан Резе - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Резе
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Киль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,70
млн
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Резе
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Киль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2019
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|18.12.2019
|1' -70'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|15.12.2019
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|07.12.2019
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|29.11.2019
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|Унион (Берлин)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|1:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|09.11.2019
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:3
|Фортуна (Дюссельдорф)
|03.11.2019
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|2:3
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|24.08.2019
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:3
|Бавария (Мюнхен)
|17.08.2019
|74' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)