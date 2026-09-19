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Ла Лига 2026/2027
Команды
Осасуна
Ромен дель Кастильо
Статистика
€ 7 млн
Ромен дель Кастильо - статистика
Осасуна
29 марта 1996 (30), Лион
#20 | Полузащитник
172 см | 56 кг
Франция
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
75' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
71' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2 : 2
29.08.2026
Тулуза
1' - 67'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
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Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
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Ж
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Осасуна
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
75' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
71' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
Был в запасе
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