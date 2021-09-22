Шахбан Магомедалиев - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Шахбан
|Отчество
|Шамилович
|Фамилия
|Магомедалиев
|Команда
|Легион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Имя
|Шахбан
|Отчество
|Шамилович
|Фамилия
|Магомедалиев
|Команда
|Легион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Легион
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Легион (Махачкала)
|1:1
(0:2)п
|Уфа (Уфа)