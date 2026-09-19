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Франция. Лига 2
Команды
Нант
Патрик Карльгрен
Статистика
€ 400 тыс
Патрик Карльгрен - статистика
Нант
8 января 1992 (34)
#30 | Вратарь
188 см | 82 кг
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Булонь
1 : 2
19.09.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 2, 6 тур
Сошо
1 : 0
12.09.2026
Нант
Был в запасе
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
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Турция. Суперлига 2017/2018
Дания. Плей-офф 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
0 : 0
17.05.2026
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ланс
1 : 0
08.05.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
3 : 0
02.05.2026
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
2 : 1
26.04.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
3 : 0
22.04.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
0 : 0
11.04.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0 : 0
05.04.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нант
2 : 3
22.03.2026
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
0 : 1
07.03.2026
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
1 : 0
01.03.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
2 : 0
22.02.2026
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
3 : 1
13.02.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Нант
0 : 1
07.02.2026
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
2 : 1
31.01.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Нант
1 : 4
25.01.2026
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
18.01.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
0 : 2
04.01.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
4 : 1
12.12.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
1 : 2
06.12.2025
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Лион
3 : 0
30.11.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
1 : 1
23.11.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
1 : 1
08.11.2025
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
0 : 2
02.11.2025
Метц
89' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
3 : 5
29.10.2025
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
1 : 2
24.10.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
0 : 2
19.10.2025
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
0 : 0
04.10.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
2 : 2
27.09.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Нант
2 : 2
20.09.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
1 : 0
13.09.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Нант
1 : 0
30.08.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
1 : 0
24.08.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Нант
0 : 1
17.08.2025
ПСЖ
Был в запасе
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