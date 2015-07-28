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    Сослан Джиоев - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Сослан
    Отчество Александрович
    Фамилия Джиоев
    Команда Алания
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 170
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.09.2015 72' -90' Алания (Владикавказ) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    04.08.2015 46' -80' Астрахань (Астрахань) 1:0 Алания (Владикавказ)
    28.07.2015 Был в запасе Алания (Владикавказ) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
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