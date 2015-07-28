Сослан Джиоев - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Сослан
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Джиоев
|Команда
|Алания
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Имя
|Сослан
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Джиоев
|Команда
|Алания
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.09.2015
|72' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Динамо (Ставрополь)
|04.08.2015
|46' -80'
|Астрахань (Астрахань)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)