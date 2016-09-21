Роман Ходунов - статистика
#81 | Полузащитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ходунов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Роман
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ходунов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -52'
|Динамо (Москва)
|4:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|5'