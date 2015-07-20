Висхаж Исраилов - статистика
#82 | Нападающий
|Имя
|Висхаж
|Отчество
|Алиевич
|Фамилия
|Исраилов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
|Имя
|Висхаж
|Отчество
|Алиевич
|Фамилия
|Исраилов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Терек-2
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|90' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:3
|Терек-2 (Грозный)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Терек-2 (Грозный)
|20.07.2015
|1' -67'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|МИТОС (Новочеркасск)