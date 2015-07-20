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    Висхаж Исраилов - статистика

    #82 | Нападающий
    Имя Висхаж
    Отчество Алиевич
    Фамилия Исраилов
    Команда Ахмат
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 октября 1996 (26 лет)
    Рост 177
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Терек-2 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 90' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:3 Терек-2 (Грозный)
    18.10.2015 Был в запасе Терек-2 (Грозный) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    28.07.2015 Был в запасе Динамо (Ставрополь) 0:0 Терек-2 (Грозный)
    20.07.2015 1' -67' Терек-2 (Грозный) 0:0 МИТОС (Новочеркасск)
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