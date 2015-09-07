Ахмед Абубакаров - статистика
#96 | Защитник
|Имя
|Ахмед
|Отчество
|Алаудинович
|Фамилия
|Абубакаров
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|172
|Вес
|70
|Имя
|Ахмед
|Отчество
|Алаудинович
|Фамилия
|Абубакаров
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|172
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Терек-2
|17
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:3
|Терек-2 (Грозный)
|01.11.2015
|1' -57'
|Терек-2 (Грозный)
|2:1
|СКА (Ростов-на-Дону)
|25.10.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Терек-2 (Грозный)
|31'
|18.10.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|11.10.2015
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Терек-2 (Грозный)
|04.10.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|28.09.2015
|1' -59'
|Дружба (Майкоп)
|2:2
|Терек-2 (Грозный)
|35'
|21.09.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|63'
|14.09.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|74'
|07.09.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:7
|Терек-2 (Грозный)
|01.09.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|25.08.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:3
|Терек-2 (Грозный)
|18.08.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:2
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|12.08.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Терек-2 (Грозный)
|04.08.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:2
|Ангушт (Назрань)
|28.07.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Терек-2 (Грозный)
|20.07.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|МИТОС (Новочеркасск)