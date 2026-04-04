Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 1
Команды
Ангушт
Ахмед Абубакаров
Статистика
Ахмед Абубакаров - статистика
Ангушт
19 октября 1995 (30), Грозный
#95 | Защитник
174 см | 70 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Ангушт
1 : 2
12.09.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Дружба
1 : 0
05.09.2026
Ангушт
1' - 90'
87'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ангушт
17
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Ангушт
1 : 2
12.09.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Дружба
1 : 0
05.09.2026
Ангушт
1' - 90'
87'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Ангушт
0 : 1
22.08.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Ростов-2
0 : 0
15.08.2026
Ангушт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Ангушт
0 : 0
08.08.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Рубин Я
3 : 2
01.08.2026
Ангушт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Ангушт
0 : 0
25.07.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Ангушт
1 : 2
20.06.2026
Ростов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Кызылташ
5 : 1
30.05.2026
Ангушт
1' - 50'
50'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Ангушт
0 : 1
23.05.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
16.05.2026
Ангушт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Ангушт
0 : 3
08.05.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Ангушт
2 : 0
02.05.2026
Динамо-2 Мх
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Ангушт
1 : 0
18.04.2026
Чайка-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
11.04.2026
Ангушт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Астрахань
0 : 1
04.04.2026
Ангушт
1' - 90'
Главные новости
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
Видео
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
Вчера, 22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
Вчера, 22:38
2
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
Вчера, 22:18
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+